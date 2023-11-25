نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان شريف رمزي | فيديو وصور

بدأ الفنان شريف رمزي، تلقي واجب العزاء في شقيقه صلاح رمزى بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضر عدد كبير من الفنانين لمواساته في فقدان شقيقه.

وكتب الفنان شريف رمزى تعليقًا مؤثرًا بعد رحيل شقيقه صلاح عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.

وكتب شريف رمزي: "مع السلامة يا أطهر وأجمل خلق الله ، صلاح أخويا عاش معايا 38 سنة ، من يوم ما اتولد".

وأضاف: "حياتى ما عمرها ما هتبقى زى ما هى من غيره، بس مفيش حد غالى على ربه، مش مصدق إنى بقول كلمة الله يرحمه.. بطلب من كل الناس تدعيله".

حدّدت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدًا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان “صلاح” شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم.

تشييع جثمان شقيق شريف رمزي

وحرص عدد من النجوم على مشاركة الفنان شريف رمزى فى تشييع جثمان شقيقه صلاح وذلك بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين هؤلاء النجوم ريهام عبد الغفور والإعلامى رامى رضوان والفنان هشام ماجد والمخرج محمد شاكر خضير.

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي

عزاء شقيق شريف رمزي