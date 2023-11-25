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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطار القاهرة: ضبط كمية من مخدر شمع الحشيش داخل طرد قادم من بلجيكا

صدى البلد

ضبط رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، برئاسة محمد محمود، محاولة تهريب كمية من مخدر شمع الحشيش، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وذلك بالتنسيق مع جمرك البريد المصري برئاسة أحمد إسماعيل جويلي، والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوي.

وكشفت إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من بلجيكا.

وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلي مدير جمرك البريد المصري، كلف رانيا عصمت سيد مأمور التعريفة بفتح الطرد فتبين وجود كمية من المواد التي يشتبه فى أنها مخدرة داخل 3 عبوات معدنية بالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي أفادت بأن المضبوطات هي لمخدر شمع الحشيش .

وقرر محمد محمود مدير عام جمارك البريد اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2023 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب .

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