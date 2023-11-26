التحالف الوطني يواصل سلسلة مؤتمراته لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالغربية

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمحافظة الغربية لدعم وتأييد عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإنجازات و المشروعات القومية بجمهورية مصر العربية تحت عنوان " انزل وشارك مصر الأهم ".



كان ذلك بحضور الآلآف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية بمحافظات الدلتا وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة،والمواطنين.



حيث تم استعراض الإنجازات و المشروعات التي حققتها الدولة المصرية،وما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم علي مستوي عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.



كما تم حث المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.



يأتي ذلك ضمن سلسة مؤتمرات التحالف الوطني الحاشدة لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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