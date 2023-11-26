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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يشارك في الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية

وزير الصحة يكرم الدكتور
وزير الصحة يكرم الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم

شارك الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، في فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أقيم تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.. من الإصلاح إلى التميز".

أقيمت فعاليات الملتقى بالعاصمة الادارية الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتور عثمان عبدالجليل وزير الصحة بدولة ليبيا الشقيقة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الهيئات والسفراء والوفود، ونواب الوزراء والمحافظين، ومساعدي وزير الصحة، وحشد كبير من القيادات الصحية من داخل وخارج مصر.

وخلال الملتقى تم استعراض أهم إنجازات هيئة الرعاية الصحية، خلال الأربع سنوات الماضية، منذ تطبيق  منظومة التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل في مصر، والتي تم إطلاقها في 6 محافظات كمرحلة أولي، ودورها في توفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللائقة للمرضي، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز لعام 2023.

كما شملت فعاليات الملتقى، تكريم مجموعة من الإعلاميين الذين قاموا برصد مؤشرات نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل أولاً بأول، الإعلامي جابر القرموطي من برنامج "مانشيت"، والإعلامي يوسف الحسيني،  والإعلامي طارق أمين قناة Mbc مصر، والإعلامي محمد حلمي من التلفزيون المصري، كما تم تكريم الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، كما تم تكريم الدكتور طارق توفيق ممثلاً عن وزارة الصحة، وعن وزارة الاتصالات تم تكريم المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعن وزارة المالية تم تكريم الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، كما تم تكريم الدكتور عثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، وتكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، والدكتور حسام المصري المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الصحية بالاستغاثات، والدكتور طارق الرفاعي مدير بوابة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر،  حيث تم منحهم دروع المؤتمر.

جدير بالذكر، أن هذا الملتقي الدولي السنوي، يأتي تزامناً مع مرور 4 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمنظومة التغطية الصحية الشاملة تجريبياً في شهر يوليو عام 2019 من محافظة بورسعيد، وتشغيلها رسمياً في نوفمبر من نفس العام، وعقب ذلك تم توسيع نطاق تغطية المنظومة في السنوات الأربع الماضية، لتشمل 6 محافظات، هي بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس، تمهيداً لتعميمها بباقي محافظات الجمهورية.

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