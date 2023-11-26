وزير التموين: أدخلنا السكر في مبادرة تدبير العملة مع البنك المركزي

أكد الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية.وسوف تواصل الوزارة ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام ونتمنى إستقرار الاسعار حيث تم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق.. ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور.



واصل وزير التموين، أن لم تنجح عملية التوزيع قد نلجأ لوضع حد أقصى للتسعير وهي ليست تسعيرة جبرية وسوف نعرض على مجلس الوزراء في ظرف معين ولفترة معينة سعر حد أقصى للسعر حتى لايحدث فيه تداول خطأ على سبيل المثال البعض يقومون بشراء السكر المطروح بسعر 27 جنيهاً ولدينا قضايا بهذا الشكل وتقوم بمسح السعر وتعيد تعبئته ويطرح بسعر أخر .



تابع في مداخلة تليفونية برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : : " في ضوء التجربة التي نعمل على تطبيقها الان خلال أسبوع إلى عشرة أيام وإن إستقرت إستقرت الاسعار وتوافرت السلعه ولم تختفي من على الارفف سيكون التداول في ضو ءالاقتصاد الحر أدى لاستقرار السلع "

مردفاً : " لكن إن لم يحدث ذلك لن يكون بوسعنا الوقوف صامتين لكن نحن مؤمنين بتفاعل الطلب والعرض وزيادة المعروض هو الالية الرئيسية التي نعول عليها خاصة بعد الاتفاق مع المحافظين بضرورة وجود إحتياطات لدى كل محافظة تغطي أسبوع على الاقل من الحر والصناعي .وهذا توجيه بدأ تنفيذه اليوم واأنا مدي أسبوع لعشرة أيام لتقييم التجربة ولو حصل عجز يبقى فيه شيء غلط "

مواصلاً : لا يوجد لدينا نقص إمداد، والكميات الموجودة لدينا من السكر كافية.وسنواصل ضخ السكر أسبوع أو 10 أيام وسوف تستقر أسعار السكروتم ضخ 164 ألف طن سكر في الأسواق.. ولدينا ما يكفي أكثر من 5 شهور."

مشدداً أن الوزارة في سياستها نؤيد التداول الحر، ولكن بعض الناس بتشيل السعر وتحط سعر جديد وإن لم تستقر السلعة في السوق قد نلجأ بطلب لرئيس الوزراء لوضع حد أقصى للسعر.

ورداً على سؤال الحديدي هذه الادوات غير كافية للحل وهي أزمة إقتصادية تخص التدابير الدولارية ومن ثم اللجوء للسوق السوداء للدولار كشف الوزير أن البنك المركزي يدبر 50% من قيمة الواردات للقطاع الخاص والشركات تدبر الباقي، ضمن مبادرة السلع المخفضة. لافتاً إلى أنه تم إدخال السكر في مبادرة تدبير العملة مع البنك المركزي.