حط فلوسك تطلع لك سبيكة دهب.. وزير التموين يكشف تفاصيل ATM الذهب

كشف الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إطلاق أول ماكنة atm لبيع الذهب، مؤكدا أنها تدعم سياسات التحول الرقمي؛ من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM، كما أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء .

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، في مداخلة ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "ستكون متاحة في المولات والأماكن العامة، وجرى تدشين نظام تأمين قوي لها".

وتعليقاً على أسعار الذهب في السوق المحلي، قال وزير التموين: “أسعار الذهب الحالية عادلة؛ لارتباطها بالسوق العالمية، وهي تتحرك مرافقة لسعر الدولار العالمي بالمللي، لكن قبل عام كانت الأسعار مبالغ فيها، لدرجة أن مصر كان سعر الذهب بها أعلى من أي مكان في الخارج، لكن بعد مبادرة زيرو جمارك للقادمين من الخارج؛ انضبطت الأسواق”.