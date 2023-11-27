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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

3.86 % انخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال سبتمبر2023

صدى البلد

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر سبتمبر2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 100.86 خلال شهر سبتمبر2023 (أولـي) مقابل 104.91 خلال شهر اغسطس 2023(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 3.86٪.

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الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً:
بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الورق ومنتجاته 71.94 خــــــلال شـــهــــر سبتمبر2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر اغسطس 2023 حيــــث بلــــغ 70.31 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 2.32٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
 
بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.28 خــــلال شــهـــر سبتمبر2023 مقــــارنة بشهـــر اغسطس 2023حيـث بـلـــــغ 114.76 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 3.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.


 

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً:

بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة الأجهزة الكهربائية 112.51 خــــلال شهــر سبتمبر2023 مقــارنة بشــهــر اغسطس2023حيــث بلــــغ 128.09 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 12.16٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.

 

بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة معدات النقل 87.68 خـــلال شهــــر سبتمبر2023 مقـــارنـــة بشــهر اغسطس 2023 حــيــث بــلــغ 117.90 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 25.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

احتياجات السوق أرقام القياسية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء الصناعات التحويلية النشاط الصناعي المنتجات البترولية

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