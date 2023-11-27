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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاصفة ثلجية سوداء نادرة تضرب موسكو.. فيديو

صدى البلد

تشهد العاصمة الروسية موسكو بالفعل أول تساقط كبير للثلوج، حيث وصف خبراء الأرصاد الجوية نمط الطقس فوق العاصمة الروسية بأنه “عاصفة ثلجية سوداء”، وهي ظاهرة تحدث عادة في أقصى الشمال، عندما تتطاير رقاقات الثلج بشكل موازٍ تقريبًا للسطح، مما يقلل من الرؤية إلى حوالي 100 متر.

وتزايد تساقط الثلوج الذي بدأ أمس الأحد بين عشية وضحاها، حيث تساقط بالفعل 35% من المتوسط الشهري لهطول الأمطار في المدينة، وفقًا لمركز الأرصاد الجوية “فوبوس”.

وحذر مدير مركز الأرصاد الجوية الهيدرولوجية الروسي، رومان فيلفاند، من أن “تساقط الثلوج سيكون أحد أقوى تساقط الثلوج على الإطلاق في نوفمبر”.

ووفقًا لقناة “روسيا-1”، شهدت موسكو طقسًا قاسيًا في نهاية الخريف مثل هذا آخر مرة في عام 1977.

وشهدت المدينة اختناقات مرورية حيث زاد ارتفاع ضفاف الثلوج بمقدار 16 سم في غضون ساعات.

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ودعت إدارة النقل السائقين إلى ترك سياراتهم في أماكن وقوفهم والتحول إلى وسائل النقل العام.

وتم إلغاء ما لا يقل عن ثماني رحلات جوية وتأخر نحو 40 رحلة أخرى في مطارات موسكو بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى يوم الثلاثاء، مع نمو الغطاء الثلجي بمقدار أربعة سنتيمترات أخرى على الأقل، وفقًا للتوقعات. كما حذر من هبوب رياح قوية على المدينة.

موسكو عاصفة ثلجية روسيا الامطار

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