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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيمشي على عكاز بسبب الأنيميا المنجالية..عزة مصطفى تناشد وزير الصحة لعلاج علاء

الشاب علاء
الشاب علاء

عرضت الإعلامية عزة مصطفى، تقريرا يرصد معاناة شاب من الإسكندرية يحتاج لجراحة مفصل بالقدم.

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وقالت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الشاب علاء عند 22 سنة، ويعاني من تأكل في ركبة رجله اليسرى ومشاكل في مفصل الركبة ويعاني من أمراض في الدم"، موضحه: "الشاب علاء يحتاج لمساعدة ورعاية طبية".

 

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى،: "ظروف علاء المادية صعبة جدا وأسرته لا تستطيع تكملة علاجه، وإجراء العملية له".

 

وقال الشاب علاء: "أعاني من الأنيميا المنجلية، وأصبت بجلطة سببت لي تجمع في مفصل الركبة تسببت في صديد، وأجربت 5 عمليات وأصبت بعجز في رجلي، لأن الصديد أكل الركبة".

 

وقال والد الشاب علاء: "حالة ابني ظهرت وهو عنده 4 شهور وأصيب بالأنيميا المنجلية، وتسبب له تكسير في العظام والركبة، وبيمشي على عكاز بسبب الأنيميا المنجلية".

 


وناشدت الإعلامية عزة مصطفى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، ومحافظ الإسكندرية، ومؤسسة حياة كريمة، والتحالف الوطني، بضرورة التدخل لعلاج الشاب علاء.

عزة مصطفي

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