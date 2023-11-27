بحضور النائب محمد أبو العينين.. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر، وذلك في مقر مجلس النواب، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر".

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تم تبادل الهدايا بين رئيس مجلس النواب، ورئيسة دولة المجر.

وتابع: "رئيس مجلس النواب أشار إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي.. مشيداً كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعياً الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد".

واسترسل أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رحب بالهُدنة الحالية في غزة، داعياً إلى استكمالها، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.