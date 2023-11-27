عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحضور النائب محمد أبو العينين.. رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر.. فيديو

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة دولة المجر

قال الإعلامي أحمد موسى،  إن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبل كاتالين نوفاك رئيسة دولة المجر، وذلك في مقر مجلس النواب، بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.

txt

النائب محمد أبو العينين: مصر أول دولة رفضت التهجير بشكل واضح ومعلن

txt

محمد أبو العينين: كشفت بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية المخطط الصهيوني

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "في بداية اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيسة المجر في مقر مجلس النواب في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها، وتابع بالتأكيد على العلاقات الوثيقة والتاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تم تبادل الهدايا بين رئيس مجلس النواب، ورئيسة دولة المجر.

 

وتابع: "رئيس مجلس النواب أشار إلى المستوى المتميز من التنسيق والتعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك على المستوى الدولي.. مشيداً كذلك بالعلاقات البرلمانية الثنائية المتميزة، وكذا العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، داعياً الجانب المجري إلى زيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصري الواعد".

 

واسترسل أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رحب بالهُدنة الحالية في غزة، داعياً إلى استكمالها، مُشدداً على الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضرورة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع.

محمد أبو العينين العلاقات الاقتصادية والتجارية المخطط الصهيوني المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية المستشار الدكتور حنفي المستشار الدكتور حنفى جبالى أبو العينين وكيل مجلس النواب النائب محمد أبو العينين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

بمبلع خرافي..الأهلي يعرض على أحمد فتوح التوقيع ل3 مواسم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. وقضيته مع الزمالك مستمرة لمدة عام آخر

أخرة الفسق والفجور| السجن للبلوجر أم زياد صاحبة الفيديو المشين لطفليها: "فضحت نفسها وعيالها"

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

ترشيحاتنا

كيف يحتمي أطفال غزة النازحون من البرد.. صور مؤلمة تكشف المعاناة

يرتكبون أفعال محرمة.. حكم لعبة الأحكام المنتشرة بين الشباب

اتصال عاجل من زيلينسكي بالأمير محمد بن سلمان |ماذا جرى؟

ضمت 11 مصريا.. تفاصيل مفاجئة حول غرق سفينة شحن قرب اليونان

مصر تحصل على ربع مليار دولار دعما من الصين.. السبب وأوجه الصرف

الشيطان الصغير.. ماذا قالت المحكمة بحيثيات الحكم على نجل البلوجر أم زياد؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمح وشعير وعصير بطيخ..تعرفي على كيفية معرفة نوع الجنين بالطريقة المصرية القديمة

10 أطعمة تناولها يوميا يحميك من الأمراض.. تقوى المناعة وتحارب البكتيريا

وقعه في اللوكيشن.. إليك الإسعافات الأولية لمرض طارق عبد العزيز

موت الفجأة يخطف النجوم| وفاة طارق عبد العزيز داخل اللوكيشن.. رحيل أحمد الشوكي وهيثم أحمد زكي يصدم الجميع

فيديو

باي مايا .. تحيات متبادلة بين أسيرة إسرائيلية وأحد مقاتلي كتائب القسام . ما قصتها ؟

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ