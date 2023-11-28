لو أصبحت رئيسا.. حازم عمر: سأعمل على تخفيض سعر الدواء والغذاء للمواطن

أكد المهندس حازم عمر، المرشح على انتخابات الرئاسة، أنه سأعمل على تخفيض سعر الدواء والغذاء للمواطن المصري، لأنه من ضمن الاحتياجات اليومية للمواطن المصري، ولا يستطيع الاستغناء عنها.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الشعب هو صاحب القرار في تحديد شكل الحكم"، موضحا "مكانة الدول تقاس بمدى تأثيرها خارج حدودها، ومصر دولة ضاربة بجذورها في التاريخ".

مدة الرئاسة مفتوحة

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أن المدد الرئاسية الحالية كافية ولا نحتاج إلى تغيير"، لافتا إلى أنه "لا أوافق على أن تكون مدة الرئاسة مفتوحة".