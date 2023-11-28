صحف السعودية: المملكة تسعى لإعادة صياغة تاريخها العلمي في اكسبو 2030.. الأمير فيصل بن فرحان يحذر من استمرار التصعيد في قطاع غزة 

الرياض: اكسبو .. نسخة استثنائية

الجزيرة: استمرار التصعيد في غزة أسفر عن الدمار والتطرف وقتل الأبرياء

سلطت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء على جهود المملكة من اجل الفوز باستضافة معرض اكسبو 2030 والذي تسعى لأن يكون نسخة استثنائية لإعادة تاريخها العلمي على أسس راسخة، كما سلطت الضوء على المشاركة في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بمدينة برشلونة الإسبانية

أوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( "إكسبو".. نسخة استثنائية): بتطلعات مغايرة، وطموحات تستشرف المستقبل، تسعى المملكة لإعادة صياغة تاريخها العلمي على أسس راسخة ومرتكزات صلبة، عبر تكثيف جهودها للظفر باستضافة "إكسبو 2030"، ذلك المعرض الدولي الذي يُلهم دول العالم لحلول علمية تعالج مشكلاته الآنية والقضاء عليها.

واعتبرت ان الاهتمام السعودي الرسمي بالحدث وتفاصيله فاق كل التوقعات، ليس لسبب سوى أن استضافة معرض إكسبو بات حلم كل دولة حريصة على تطوير نفسها، وتدشين عهد جديد مع العلوم الحديثة والمعرفة الشاملة، وهو ما وعدت به رؤية 2030 قبل نحو سبع سنوات، وها هي تفي بوعدها اليوم، من خلال منافسة دولية على استضافة الحدث العلمي الأبرز على كوكب الأرض.

وبينت أن الحلم السعودي باستضافة "إكسبو 2030" لم يبق على تحقيقه سوى خطوة الاقتراع المرتقب التي ستعلن نتائجه اليوم.. ويحدو الأمل جميع السعوديين خاصة، والعرب والمسلمين عامة، بأن تفوز المملكة بتنظيم الحدث، حتى يدرك العالم أن في المملكة قيادة حكيمة، وعقولاً واعدة، وخبرات متراكمة، يمكنها إبهار العالم في المعرض، بتقديم أفكار ملهمة خارج الصندوق، ومناقشة موضوعات تهم البشرية وتؤكد لمن يهمه الأمر أن المملكة التي نالت شرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، لهي قادرة على صناعة التميز في استضافة "إكسبو 2030".



وأضافت : وزارة الإعلام خطت خطوة تتسم بالذكاء الحاد عندما أقامت "واحة الإعلام" في العاصمة الفرنسة باريس، كي يتم إطلاع الضيوف والصحافة الدولية على ملامح تجربة المملكة وقصتها الكاملة مع التحديث والتطوير، فضلاً عن التعريف بالمشروعات الكبرى التي تقودها المملكة ضمن "رؤية 2030"، وبلغ الذكاء ذروته بأن "الواحة" تُقام قبيل الاقتراع على الدولة المستضيفة لـ"إكسبو" ضمن اجتماع الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض في باريس.

وزادت: وتوفر "واحة الإعلام" تجربة تفاعلية متكاملة للضيوف، تُحاكي زيارتهم للمشروعات السعودية الكبرى على أرض الواقع، كما توفر بيئة جاذبة ومحفزة للإعلاميين للحديث عن المملكة بحيادية تامة، ونقل ما اكتسبوه من معلومات وبيانات سعودية للناس حول العالم.

وختمت : مشهد الاستعداد لـ"إكسبو" بأكمله يبشر بالخير الوفير، ويعكس إصرار القيادة والشعب على تنظيم الحدث بمواصفات خاصة جداً، ليست بعيدة عن البيئة السعودية والعربية والإسلامية، وصناعة نسخة استثنائية من المعرض الدولي، يتحاكى بها الجميع ويتباهون بها لعقود مقبلة.

كما ركزت صحيفة الجزيرة السعودية على مشاركة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك بمدينة برشلونة الإسبانية.

وعرضت ما أكده وزير الخارجية السعودي في كلمته بالمؤتمر على نتائج القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، التي عُقدت في الرياض، وتكليفها للجنة الوزارية التي زارت العديد من الشركاء الرئيسيين في جميع أنحاء العالم من أجل نقل موقف الأمتين الإسلامية والعربية الموحد، والعمل على تمهيد طريقٍ واضح لحل الأزمة في قطاع غزة.

وأشار إلى أهمية أن يعطي المجتمع الدولي الأولوية للإنهاء الفوري للعمليات العسكرية في قطاع غزة، وضمان المرور الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع الرهائن المدنيين.

ورحّب وزير الخارجية السعودي باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه، مشيراً إلى أن ذلك يعد تطوراً إيجابياً ويسمح بالمرور الآمن للمساعدات الإنسانية العاجلة، إلا أنه لا يكفي لدخول جميع المساعدات إلى غزة، ما لم يتبعها وقفٌ شامل ودائم للعمليات العسكرية.

وقال الأمير فيصل بن فرحان: إن استمرار التصعيد في قطاع غزة أسفر عن المزيد من الدمار والتطرف والمزيد من القتل للأبرياء، ويهدد الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المملكة تدين كافة أشكال العنف واستهداف المدنيين منذ بداية الأزمة، ورغم ذلك تصاعدت العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية مع التجاهل التام لحياة المدنيين، وتقاعس المنظمات الدولية. وأكد على أهمية السعي الجاد للتغلب على الأزمة الحالية في قطاع غزة، والتحرك نحو خطة جدية وذات مصداقية لإحياء عملية السلام، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة يتحقق فيها الكرامة والازدهار للشعب الفلسطيني الشقيق.

وعلى رئيسيات المواقع والصحف السعودية الصادرة صباح اليوم نطالع ابرز العناوين، ومنها: