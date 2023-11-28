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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مذكرة تفاهم بين جامعتي حلوان وبدر لتنفيذ برامج تدريبية جديدة

صدى البلد

وقعت جامعة حلوان برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، برئاسة الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة.

وتهدف المذكرة إلى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

كما تتضمن المذكرة التعاون من خلال تنظيم الأنشطة المشتركة كورش العمل والندوات والدورات القصيرة، وتبادل المواد العلمية والخبرات وتنفيذ برامج تدريبية.

من جهته، أكد الدكتور السيد قنديل على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع جامعة بدر في مجالات أخرى كالفنون والسينما والقطاع الطبي، موضحا أن جامعة حلوان ذات تخصصات فريدة في المجالات التكنولوجية والفنية.

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واكد الدكتور أشرف الشيحي على أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة حلوان لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات بين الجامعتين مما يعود بالنفع على تطوير العملية التعليمية بالمؤسستين.

حضر التوقيع الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد ابو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور منى أبو هشيمة مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن جانب جامعة بدر الدكتور عمرو الأتربي نائب رئيس جامعة بدر.

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