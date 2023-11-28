استخدامها يؤدي لتراجع انبعاثات الكربون| هل تؤثر السيارات الكهربائية على المناخ؟

السيارات الكهربائية بدأت صناعتها عام 1884 وتم اختراع أول سيارة كهربائية علي يد توماس باركر ، وفي عام 1912 وصل عدد السيارات الكهربائية التي تعمل بالولايات المتحدة إلى 38% .

هل تؤثر السيارات الكهربائية على المناخ

ثم توقفت هذه الصناعة بسبب الكثير من التعثرات عام 1938 ، وعادت صناعة السيارات الكهربائية إلى الحياة عام 1997 عندما قامت شركة تويوتا بصناعة سيارة كهربائية ، وبعدها بدأت شركة تسلا في صناعة السيارات الكهربائية .

هل تؤثر السيارات الكهربائية على المناخ

العالم الأن يعمل به 1.3 مليار سيارة تخرج منها انبعاثات كربونية تشكل ثلث انبعاثات الكربون في الكوكب، وذلك يعني أن زيادة انتشار السيارات الكهربائية يؤدي إلى تراجع انبعاثات الكربون، لان السيارات الكهربائية تقلل الانبعاثات الكربونية .

هل تؤثر السيارات الكهربائية على المناخ

السيارات الكهربائية التي تعمل علي مستوي العالم وصلت الي نحو 28 مليون سيارة ، وذلك لان الطلب على السيارات الكهربائية ينمو بتسارع ما أجبر شركات السيارات التقليدية على استثمارات جديدة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية، لأن العديد من الدول الأوروبية وضعت سقف زمني وهو عام 2030 للتخلص من السيارات التقليدية.

