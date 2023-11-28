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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيكتوري فان تباع في مصر بـ 399 ألف جنيه

سعر فيكتورى V1 موديل
سعر فيكتورى V1 موديل 2024

أعلن وكيل سيارات فيكتوري عن توافر طرازها الجديد فيكتورى V1 موديل 2024 ، وتنتمي V1 إلى فئة السيارات الفان التي تعمل علي نقل البضائع ، وتقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين .

سعر  فيكتورى V1 موديل 2024

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- أبعاد فيكتورى V1 موديل 2024 :

تأتي سيارة فيكتورى V1 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1650 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك  فيكتورى V1 موديل 2024 :

سعر  فيكتورى V1 موديل 2024

تحصل سيارة  فيكتورى V1 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنتج قوة 86 حصان، وتصل قوة سيارة فيكتورى V1 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- سعر  فيكتورى V1 موديل 2024 :

سعر  فيكتورى V1 موديل 2024

تباع سيارة  فيكتورى V1 موديل 2024 اخل سوق السيارات المصري بسعر 399 ألف جنيه .

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