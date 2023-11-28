فيكتوري فان تباع في مصر بـ 399 ألف جنيه

أعلن وكيل سيارات فيكتوري عن توافر طرازها الجديد فيكتورى V1 موديل 2024 ، وتنتمي V1 إلى فئة السيارات الفان التي تعمل علي نقل البضائع ، وتقدم العديد من الخدمات الخاصة بالمواطنين .

سعر فيكتورى V1 موديل 2024

- أبعاد فيكتورى V1 موديل 2024 :

تأتي سيارة فيكتورى V1 موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1650 مم، وارتفاع 1920 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2850 مم .

- محرك فيكتورى V1 موديل 2024 :

سعر فيكتورى V1 موديل 2024

تحصل سيارة فيكتورى V1 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتنتج قوة 86 حصان، وتصل قوة سيارة فيكتورى V1 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات .

- سعر فيكتورى V1 موديل 2024 :

سعر فيكتورى V1 موديل 2024

تباع سيارة فيكتورى V1 موديل 2024 اخل سوق السيارات المصري بسعر 399 ألف جنيه .