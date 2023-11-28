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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

لقاء استثنائى بين شمشون ودليلة وكارمن وريجوليتو بالأوبرا المصرية

صدى البلد

استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة الى عرض مختلف ألوان الفنون الجادة تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة تحية شمس الدين حفلا بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في الثامنة مساء الاربعاء  29 نوفمبر علي المسرح الكبير. 

يتضمن البرنامج مقتطفات من اشهر الاوبرات الكلاسيكية العالمية منها لابوهيم ومقدمة للاوركسترا لـ بوتشيني، شمشون ودليلة لـ سان صانص، الرثاء لـ فيدريكو سيليا ، كاڤيليريا روستيكانا لـ ماسكاني ، كارمن لـ بيزيه ، حلاق اشبيلية لـ روسيني ، لافيفوريتا لـ دونيزيتي ، ريجوليتو - ماكبث - لاتراڤياتا لـ ڤيردى .. اداء تحية شمس الدين ،  عمرو مدحت ، وليد كريم ، مصطفي محمد ، رضا الوكيل ، مني رفله ، نورستا المرغني ، مينا رافاييل ، چيهان فايد ، أمينة خيرت ، عماد عادل ، چولي فيظى وأسامه جمال.

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون. 

اما اوركسترا اوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية فى مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوى أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة ، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا ، قام بجولات فنية فى العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجى كمدير الفنى وقائد اساسى.

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