مشيرة خطاب: إسرائيل أخلت بالقانون الدولي والإنساني في العدوان على غزة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن النزاع في الأراضي المحتلة لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، بل كان قبله عددا من موجات التهجير القسري، وهو الأمر الذي حذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقالت مشيرة خطاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه لو يتحدث العالم عما حدث يوم 7 أكتوبر، فإن كم الدمار الذي ردت به إسرائيل، بمثابة إخلال في حد ذاته بالقانون الدولي الإنساني.

وتابعت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن كم التدمير الظاهر في الصور التي تبث على شاشات التليفزيون، دليل على الاستخدام المفرط للقوة والإبادة باستخدام أسلحة فتاكة.

تحت ولايتها القضائية

وأشارت مشيرة خطاب إلى أن إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، عليها التزام قانون بإنقاذ حقوق كل مواطن تحت ولايتها القضائية بدون أي تمييز.