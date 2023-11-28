أبطال أوروبا.. نيوكاسل يتقدم على باريس سان جيرمان بهدف دون رد

نجح فريق نيوكاسل يونايتد في التقدم علي فريق باريس سان جيرمان خلال مجريات الشوط الأول بهدف دون رد ضمن منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز هدف الفريق الإنجليزي، أليكساندر إيزاك في الدقيقة 24 من عمر المباراة بعد متابعة لكرة سددها زميله بالفريق ميجيل ألميرون ليتصدي لها حارس باريس دوناروما ولكن تابعها إيزاك بتسديدة قوية سكنت الشباك.

يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما يأتي نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

أعلن المدير الفني لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي، تشكيلة الفريق للمباراة، حيث شهدت التشكيلة تواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي - سكرينيار - هيرنانديز - دانيلو.

خط الوسط: فيتينيا - أوجارتي - لي كانج إن.

خط الهجوم: مبابي - مواني - ديمبلي.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

حراسة المرمى: نيك بوب.

الدفاع: تريبير - لاسيلس - شير - ليفرامينتو.

الوسط: جيماريش - يولينتون - مايلي.

الهجوم: إيزاك - جوردون - ألميرون.