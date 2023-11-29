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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مع التحذير من عودة كورونا والكمامات.. نصائح مهمة لتقوية المناعة

مع التحذير من عودة
مع التحذير من عودة كورونا والكمامات .. نصائح هامة لتقوية الم

لايزال العالم يتأهب لمواجهة تحديات جديدة في ظل ظهور أعراض ملحوظة لأمراض الجهاز التنفسي في الصين، وهذا الأمر أثار مخاوف متزايدة حول احتمالية تفشي وباء جديد، مما دفع الأطباء للتحذير من عودة كورونا مرة أخري وتقديم بعض التعليمات الوقائية لتقوية المناعة كشف عنها الدكتور مدحت عبد الحليم استشارى الكلي من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد.

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مع التحذير من عودة كورونا والكمامات .. نصائح هامة لتقوية المناعة

 

تقوية جهاز المناعة أمر مهم للوقاية من الأمراض والعدوى، بما في ذلك فيروس كورونا. إليك بعض النصائح الهامة لتقوية جهاز المناعة:

الغذاء الصحي: تناول نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية مثل اللحوم البيضاء والأسماك والبقوليات. تأكد من الحصول على تشكيلة واسعة من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

النوم الجيد: يحتاج الجسم إلى قسط كافٍ من النوم للتعافي وتقوية جهاز المناعة. حاول الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد في الليل.

ممارسة التمارين الرياضية: قم بممارسة النشاط البدني بانتظام، فهو يعزز تدفق الدم ويعمل على تعزيز الجهاز المناعي. يمكنك ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجة أو اليوغا.

التقليل من التوتر: حاول إدارة التوتر والضغوط النفسية بواسطة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق واليوغا. التوتر المستمر يؤثر سلباً على جهاز المناعة.

الحفاظ على الوزن الصحي: الحفاظ على وزن صحي يساعد على تعزيز جهاز المناعة. حاول الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام للحفاظ على وزن صحي.

الحصول على كمية كافية من الفيتامينات والمعادن: تأكد من تناول كمية كافية من الفيتامينات والمعادن المهمة لجهاز المناعة، مثل فيتامين C وفيتامين D والزنك. يمكن استشارة الطبيب بشأن تكملة غذائية إذا لزم الأمر.

النظافة الشخصية: اتبع إجراءات النظافة الشخصية الجيدة مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل واستخدام المعقم اليدوي إذا لم يتوفر الماء والصابون. هذا يساعد في الوقاية من العدوى.

تجنب التدخين وتقليل تعاطي الكحول: التدخين وتعاطي الكحول يضعفان جهاز المناعة ويزيدان من الاحتمالية الإصابة بالأمراض. من الأفضل تجنبهما أو تقليل استهلاكهما إلى أدنى حد ممكن.

الحصول على التطعيمات الموصى بها: تأكد من تلقي التطعيمات الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة. التطعيمات تعزز جهاز المناعة وتحميك من الأمراض المعدية.

اتباع إرشادات الصحة العامة: اتبع إرشادات الصحة العامة المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية. قم بارتداء الكمامة في المناطق المكتظة أو عند التواجد في الأماكن العامة، وتجنب الاحتكاك الوثيق مع الأشخاص المصابين، وغسل اليدين بانتظام.

تذكر أن تقوية جهاز المناعة ليست ضمانًا لعدم الإصابة بالأمراض، ولا يغني عن اتباع الإجراءات الوقائية الأخرى، من الضروري الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية المحدثة والاستماع إلى توجيهات وتوصيات الجهات الصحية المختصة في بلدك.

كورونا كورونا والكمامات نصائح هامة لتقوية المناعة تفشي وباء جديد ​​​​​​​health

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