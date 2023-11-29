مؤتمرات جماهيرية بسيناء لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية لمحافظة شمال سيناء، عقد المؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية؛ حيث نظمت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بشمال سيناء، مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع أمانة بئر العبد، بقرية النجاح.



وقد شارك في المؤتمر، رؤساء وأعضاء الأمانات بحزب حماة الوطن، بمحافظة شمال سيناء، ورموز ووجهاء من قرى بئر العبد والعريش ورمانة، وعددا من شيوخ وعواقل سيناء.





وقد ناقش المؤتمر عملية التنظيم والدعم في انتخابات الرئيس السيسي بربوع المحافظة، والعمل على إثبات الذات لدى الشباب والأعضاء، ورد الجميل للرئيس على المشروعات التنموية العظيمة، التي تحدث على أرض سيناء، والأمن والأمان الذي نعيشه



وقالت حسناء الشريف، أمانة المرأة بمحافظة شمال سيناء بحماة الوطن، ، إن المرأة سوف يكون لها دورا كبيرا في الانتخابات، ونحن نعمل من أجل توعية النساء، واكتساب الحقوق التي وهبها الدستور للمرأة، وحقها في اختيار مرشحها ومشاركتها السياسية.





عرسا ديمقراطيا:



بدوره، أكد النائب سلامة الرقيعي، عضو مجلس النواب السابق، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة سوف تكون عرسا ديمقراطيا، لأن الاختيار هذه المرة للقيادة الذي أستطاع أن ينقذ سيناء من الانفلات، وحافظ على كل شبر في تراب الوطن، وموقفه الوطني من القضية الفلسطينية، وما يحاك من مؤامرات تجاه مصر، وتصديه لجميع الحيل التي تحاك ضد الوطن.



وقال سليمان فرج الأمين العام لأمانة بئر العبد، إن الحضور أثلج صدورنا، وسوف نعمل بجد واجتهاد، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته، بجميع مراكز المحافظة، والخروج باعداد كبيرة للادلاء باصواتهم التي تمثل حق دستوري والمشاركة السياسية الايجابية.