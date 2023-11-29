السكرتير المساعد بأسوان يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية فارس لخدمة 17 ألف نسمة

تفقد اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد والمشرف العام على وحدة « حياة كريمة » بأسوان المشروعات الجارية تنفيذها بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتي تضم ٩ توابع بإجمالي ١٧ ألف نسمة.

ويأتى ذلك في إطار تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بإستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة).



حياة كريمة

ورافقه خلالها شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم امبو ، وسمير رسلان المشرف على تشغيل المجمعات الحكومية ، بالإضافة إلى مهندسي الجهاز المركزى للتعمير.

وقد أوضح ياسر عبد الشافى بأنه خلال الجولة التفقدية مع المختصين تم متابعة نسب التنفيذ لـ 10 مشروعات تم نهوها بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها ، وهى تضم مشروعات لإنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة ، بجانب مشروعات تبطين ترع ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أنه تم أيضاً تفقد عدد 12 مشروع تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، ومحطة للمعالجة ، ولوحة توزيع الكهرباء ، وأيضاً إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية.

جهود

وأثناء الجولة شدد السكرتير العام المساعد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافى كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة إستبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الإنتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

وكان قد أوضح اللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد بأسوان بأن إجمالى المعدات والسيارات والتجهيزات التي شاركت في الإطلاق على مدار يومين بلغ 511 معدة وسيارة منها 208 معدة وسيارة في اليوم الأول تابعين لمركزى ومدن أسوان ودراو.

أما بالنسبة لليوم الثانى فقد ضم مراكز ومدن إدفو ونصر النوبة بإجمالي 311 معدة وسيارة تم إستعراضها داخل نطاق كل مركز حيث وصلت إلى 85 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية بمركز ومدينة إدفو ، وأيضاً 109 معده وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة ، بالإضافة إلى 73 معدة وسيارة تابعين للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو.