لأول مرة.. الاحتلال الإسرائيلي ينشر أعداد الأسرى لدى حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تعتقد أن هناك 161 رهينة تم أسرها في يوم 7 أكتوبر وما زالوا في قطاع غزة.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريحات لشبكة CNN، فإنه من بين الأسرى الـ 161، هناك 146 إسرائيليًا بعضهم مزدوجي الجنسية و15 أجنبيًا.

أعداد الأسرى لدى حماس

وأوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن أعداد الأسرى الذين مازالوا لدي حماس، وهم:

4 أطفال تقل أعمارهم عن 18 عامًا

4 في سن 18-19

10 في سن 75 وما فوق

وكما أشار المكتب أنه تم إطلاق سراح إجمالي 86 أسيرا حتى الآن، منهم 66 إسرائيليا، وهم:

60 إسرائيلياً ضمن الاتفاق مع حماس، بعضهم مزدوجي الجنسية

20 أجنبيا

كما تم إطلاق سراح 4 نساء قبل الاتفاق مع حماس

ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وفقا لشبكة CNN، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أنقذت جنديًا واحدًا، وأُطلق سراح مواطن روسي إسرائيلي بسبب التدخل الروسي، كما تم العثور على بقايا اثنين من المختطفين اللذين قُتلا.