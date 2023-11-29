مصدر بالزمالك يوضح كواليس إصابة مصطفى شلبي ومدة غيابه

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، كواليس إصابة مصطفى شلبي لاعب نادي الزمالك، عبر فيسبوك.

وكتب: “مصدر بالزمالك: مصطفى شلبي سيخضع لفحوصات طبية جديدة لحسم إصابته وتحديد فترة غيابه”.

ووصلت إلى القاهرة صباح أمس الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي سوار الغيني استعداداً لمواجهة الزمالك يوم 3 ديسمبر المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان في استقبال البعثة مسؤولي العلاقات العامة بالنادي.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح من قبل في نقل مباراة سوار الغيني لتقام باستاد السلام في السابعة مساءً، بدلا من إقامتها في مدينة بواكي بكوت ديفوار.



وكان الزمالك فاز في على أبو سليم الليبي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.