خطة بـ 9 مليارات دولار.. الاتحاد الأوروبي يكشف مناقشات جدولة ديون مصر

كشف السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد متفق مع مصر منذ عامين على خطة قيمتها 9 مليارات دولار، و هذا من اجل دعم خطة التنمية، وهم على علم بالضغوط التي تقع تحتها مصر، و ذلك ليس له علاقة بتداعيات الحرب في غزة.

وأوضح كريستيان برجر، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر المذاع على شاشة MBC مصر، أن الاتحاد يناقش مع مصر كيفية تطوير العلاقة الاستراتيجية فيما بينهم و هذا الأمر تمت مناقشته منذ أسبوعين.

ونوه، إلى أن هناك أمرين أحدهما هو التمويل الذي أشار إليه، و الآخر هو منحة من الاتحاد لتدعيم بعض البرامج و الشراكات في مصر و التي قد تصل إلى 9 مليارات يورو، لافتا إلى أنهم سيقومون بمناقشة مُفصلة مع الحكومة المصرية حول كيفية زيادة علاقتهما و توسيعها في قطاعات محددة مثل: التعليم، الاقتصاد و الاستثمار و غيره من القطاعات.

جدولة ديون مصر

وبشأن جدولة ديون مصر لدى الاتحاد الأوروبي، فأكد أنهم على وعي كامل بالعبء التي تتعرض له مصر، و بالفعل تتم مناقشات لإيجاد طرق فعالة لتقليل أثارها و تداعيتها، و هذا ما قاموا به في المقابلة الأخيرة مع الرئيس السيسي منذ أسبوعين للاتفاق على الخطوات اللازمة، معقبا: "هناك مناقشات تتم بشأن جدولة ديون مصر وإعادة النظر في أعباء الديون التي لدى الاتحاد الأوروبي من مصر، ومن الممكن أن تكتمل هذه المناقشات قريبًا".