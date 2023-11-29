قرار عاجل من رئيس أركان جيش الاحتلال بشأن استئناف الهجوم على غزة

وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأربعاء، على خطط مواصلة القتال والعمليات البرية في قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: "نحن نعرف ما يجب القيام به.. ونحن مستعدون للخطوة التالية".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن إسرائيل ستواصل العملية البرية في جميع أنحاء قطاع غزة قريبًا جدًا.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: "إذا كان لدى أي شخص أي شكوك.. فسنواصل قريبًا جدًا العملية البرية في جميع أنحاء غزة".

جاءت تصريحات جالانت خلال زيارته إدارة ميركافا والمركبات القتالية المدرعة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، وشاهد عملية إعادة تأهيل الدبابات وناقلات الجنود المدرعة المتضررة أثناء القتال، قبل العودة إلى ساحة المعركة.

بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف العمليات القتالية في قطاع غزة بمجرد نهاية المرحلة الحالية لإعادة الرهائن.