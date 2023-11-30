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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 أسيرا فلسطينيا.. وسائل إعلام تكشف تفاصيل اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن الرهائن

حركة حماس
حركة حماس

أفادت وسائئل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن اتفاق اليوم بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس يشمل إطلاق 10 إسرائيليين و30 فلسطينيًّا واستمرار تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ الوسطاء "مصر وقطر والولايات المتحدة" أنه لن تفرج عن أسرى فلسطينيين أحياء مقابل تسلم جثامين.

بينما قال مصدر في حركة حماس، إن الحركة ستطلق سراح 10 رهائن إسرائيليين اليوم بينهم روسيان. 

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق سراح 102 من الرهائن في غزة بينهم 78 إسرائيليًّا حتى الآن، وذلك ضمن اتفاقية الهدنة بين حماس و إسرائيل.

وأمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة بموجب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة.

وكتب الأنصاري، عبر منصة “إكس”، “حسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة، اليوم سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 رهائن في غزة. بالإضافة إلى مواطنتين روسيتين و4 تايلنديين خارج إطار الاتفاق تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر”.

وأضاف: “يتضمن الفلسطينيون المفرج عنهم من السجون الاسرائيلية 16 قاصرًا و14 امرأة”.

وتابع: “المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 قصر و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية:  قاصر هولندي - ثلاثة ألمان - أمريكية واحدة”.

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