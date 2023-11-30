أخبار الفن | ويل سميث في السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيورعن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وقال جونيور فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" تخوفنا من عرض مسلسل "عيشها بفرحة" بسبب تزامنها مع أحداث غزة".

وأضاف جونيور :" مقدرتش أنزل أى دعاية للمسلسل احترامًا للحدث اللى مر به أهلنا فى غزة والظروف كانت أهم من شغلى".

عبد الوهاب منصة أنغامى الرقيمة كالأكثر استماعا، بالأضافة إلى تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية “ كلام عنيه” تم طرحها ضمن ألبوم" “نساى” عام 2018 ، والذى يعد آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب.

تأكد وصول النجم ويل سميث لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الليلة وتقديم ندوة خاصة عن مشواره.

يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.