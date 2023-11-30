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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن | ويل سميث في السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي .. محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

صدى البلد

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

 

أعرب الفنان الشاب محمود ياسين جونيورعن سعادته بالنجاح الكبير الذى حققته حكاية "عيشها بفرحة" إحدى حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب".

وقال جونيور فى تصريحات لعدسة صدى البلد :" تخوفنا من عرض مسلسل "عيشها بفرحة" بسبب تزامنها مع أحداث غزة".

وأضاف جونيور :" مقدرتش أنزل أى دعاية للمسلسل احترامًا للحدث اللى مر به أهلنا فى غزة والظروف كانت أهم من شغلى".

بعد 5 سنوات|أغنية "كلام عينيه" تعيد شيرين عبد الوهاب لصدارة أنغامى

عبد الوهاب منصة أنغامى الرقيمة كالأكثر استماعا، بالأضافة إلى تصدرها التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أغنية “ كلام عنيه” تم طرحها ضمن ألبوم" “نساى” عام 2018 ، والذى يعد آخر ألبومات شيرين عبد الوهاب.

 

ندوة خاصة عن مشواره|«ويل سميث» يصل السعودية لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

 

تأكد وصول النجم ويل سميث لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي  الليلة وتقديم ندوة خاصة عن مشواره.

يتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

حكاية عيشها بفرحة شيرين عبد الوهاب مهرجان البحر الأحمر السينمائي مائى مهرجان البحر الأحمر

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محمود ياسين : تخوفنا من عرض حكاية عيشها بفرحة بسبب أحداث غزة|خاص

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