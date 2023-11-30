آخر ميعاد لانتهاء أزمة السكر.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن أسعار السكر اليوم، والتي ارتفعت خلال الفترة الأخيرة بمحلات الجملة والتجزئة بشكل لافت، بوصول سعره إلى 50 جنيها للكيلو جرام الواحد في بعض المناطق.

وعقدت البورصة المصرية للسلع اليوم الخميس جلسة جديدة للتداول على سلعة السكر الأبيض لصالح شركات تجارة السكر وشركات التعبئة، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع للحد من ارتفاع الأسعار وتوفير المنتج بسعر عادل.



أسعار بعض السلع الغذائية

أسعار بعض السلع الغذائية لآخر تحديث لـ بوابة أسعار مجلس الوزراء كالتالي:-

أسعار السكر



أسعار السكر

أسعار السكر المعبأ 23.67 جنيه/ للكيلو. سعر العدس المعبأ 51.34 جنيه/ للكيلو. سعر زيت الذرة كريستال 79.17 جنيه/ للتر. سعر البيض البلدى 5.28 جنيه/ للبيضة.

الأرز المعبأ 30.17 جنيها للكيلو. الفول المعبأ 40.35 جنيه للكيلو. الدقيق المعبأ 22.68 جنيه للكيلو. سعر زيت عباد الشمس 62.86 جنيه/ للتر.

حل أزمة السكر في مصر

وتعهد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى شراء الفجوة الحالية ولن تعتمد على القطاع الخاص، وشدد على أن سعر بيع كيلو السكر العام القادم وبعد شهر من الآن لن يزيد عن 24 أو 25 جنيهًا، وبعد أسبوعين سيباع بـ27 جنيها على الأكثر، مطالبًا المواطنين بعدم شراء السكر بأكثر من هذا السعر.



و تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كميات كبيرة لاستيراد السكر من الخارج، واستقبلت الوزارة على مدار الأيام الماضية 170 ألف طن لزيادة الكميات المطروحة في الأسواق، أيضا توفير السلعة في 1300 مجمع استهلاكي تابعين لوزارة التموين ومنتشرين على مستوى كافة محافظات الجمهورية بسعر 27 جنيها للكيلو، كما قامت الوزارة بزيادة معدلات الضخ يوميا لأكثر من 3 آلاف طن سكر، لتوفيره لأصحاب البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه للكيلو، حيث يستفيد من منظومة دعم سلع البطاقات ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين على بطاقات التموين.

