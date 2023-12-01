مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر ذلّلت معوقات المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين.. ووكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

مصادر للقاهرة الإخبارية : مصر ذلّلت معوقات المرحلة السابعة من تبادل الأسرى الفلسطينيين

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن حماس ستقوم الليلة بالإفراج عن 6 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة وسيتم تسليمهم للصليب الأحمر تحت إشراف مصر استكمالا للمرحلة السابعة من الهدنة.

شوقي علام: تصدي دار الإفتاء للجماعات المتطرفة أحد أوجه تجديد الخطاب الديني

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن تجديد الخطاب الديني يعني شقين الأول الحفاظ على الثوابت والثاني الانطلاق إلى الاجتهادات.

البيت الأبيض: مستمرون في الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة بـ غزة

أعلن البيت الأبيض، استمرار الجهود مع مصر وقطر لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة وتأمين الإفراج عن المحتجزين، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

ممثل الجالية المصرية بالإمارات يكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة

كشف المستشار محمد عبد الرازق أحد ممثلي الجالية المصرية في الإمارات الاستعدادات النهائية لانتخابات الرئاسة فى الخارج غدا.

الرئيس الفلسطيني لبلينكن: نؤكد رفضنا التهجير القسري للفلسطينيين

سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ملفا كاملا حول جرائم الاحتلال، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وكيل حملة السيسي بإسبانيا: أغلب الجالية المصرية تؤيد الرئيس وتحبه

قال الدكتور طارق النجار، وكيل حملة المرشح عبد الفتاح السيسي في إسبانيا، إن العالم لا يحترم إلا القوي، ويجب شكر الرئيس السيسي الذي جعل مصر دولة قوية ولديها خط أحمر لا يستطيع أحد تخطيه، "إحنا هنا في إسبانيا عملنا حشد كويس للمرشح عبد الفتاح السيسي، ومعظم الجالية المصرية تحمل كل الحب وتؤيد الرئيس السيسي".

مستشار الرئيس الفلسطيني: السيسي وقف سدا منيعا في وجه مؤامرة التهجير

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقفت سدا منيعا في وجه مؤامرة تهجير سكان قطاع غزة التي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلي تمريرها، مشيدا أيضا بالموقف الأردني والعربي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر وشعبها لا ينتظرون الشكر على ما قدموه للفلسطينيين لأن هذا الواجب جزء من عقيدة الشعب والقيادة المصرية الذي يعتبر فلسطين قضيته.

محسوبون ظلما على أمة العرب.. رد مصطفى بكري على من هاجموا المقاومة الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن حماس حركة تحرر وطني داخل فلسطين، مشيرا إلى أن من يقف ضدها يخون الوطن العربي، ويخون نفسه، البعض يرى أن الطريق لقلب الغرب يمر عبر الهجوم على المقاومة.

الجالية المصرية في فرنسا: متحمسون للمشاركة بالانتخابات ونتوقع إقبالا كبيرا على اللجان

قالت جيهان جادو، عضو الجالية المصرية في فرنسا، إن المصريين في فرنسا متحمسون للمشاركة في الانتخابات غدًا في التاسعة صباحا، مشيرة إلى أن الجالية عملت منذ فترة طويلة، واستعدت بشكل جيد للانتخابات.