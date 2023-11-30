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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محاربة الغلاء.. توفير كميات من السكر في سيناء بسعر 27 جنيها

توفير كميات من السكر
توفير كميات من السكر في محافظة شمال سيناء
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ندوات لنشر ثقافة ريادة الأعمال في شمال سيناء





وصل إلى محافظة شمال سيناء ، كميات كبيرة من السكر وتحت إشراف الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتعاون مع قسم مباحث التموين وتحت رعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وأمانى رسلان مدير عام المديرية وذلك  فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطن ومحاربة الغلاء.

 

تغطية الاحتياجات

وأعلنت  أمانى رسلان بأنه يوجد كميات جار شحنها لمحافظة شمال سيناء لتغطية احتياجات المحافظة والمدن التابعة وسيتم توزيعها طبقا لما تم اتخاذه من إجراءات لوصول السكر لجميع المواطنين بشتى أرجاء المحافظة، حيث سيتم متابعة ترصيد كامل الكمية وتوزيعها على المنافذ وذلك لبيعها بالسعر الرسمى المقرر ٢٧ جنيها للكيلو.


كما توجهت بالشكر والتقدير والعرفان لوزير التموين ومحافظ شمال سيناء لاهتمامهم بالمواطن السيناوى والحرص على توفير السلع الغذائية والمقررات التموينية للمواطنين.


وتهيب مديرية التموين بالمواطنين عدم التكالب على شراء كميات كبيرة من السكر حيث إنه متوفر كميات كبيرة ومتوفرة  لجميع المواطنين.

سيناء السكر كميات مواجهة الغلاء

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