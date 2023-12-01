أحمد سعد يتألق بأغنية وردة "لعبة الأيام" في حفل "روائع السنباطي"

شارك النجم أحمد سعد في حفل "روائع السنباطي"، الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وتألق أحمد سعد على المسرح بأغنية "لعبة الأيام" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات الشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي.ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.



ويلتقي جمهور حفل روائع السنباطي بباقة من النجوم تضم شيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، وفؤاد زبادي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هاني فرحات.