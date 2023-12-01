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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يتألق بأغنية وردة "لعبة الأيام" في حفل "روائع السنباطي"

صدى البلد

شارك النجم أحمد سعد في حفل "روائع السنباطي"، الذي يقام على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي.

وتألق أحمد سعد على المسرح بأغنية "لعبة الأيام" للمطربة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية، وهي من كلمات الشاعر علي مهدي، وألحان رياض السنباطي.ولاقت الأغنية اندماجًا من أحمد سعد وتفاعلًا من قبل الحضور الذين قاموا بالتصفيق فور انتهائه.

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ريهام عبد الحكيم وصابر الرباعي يبدآن حفل رياض السنباطي

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أحمد سعد يجرى البروفات الأخيرة لحفل روائع السنباطي .. صور


ويلتقي جمهور حفل روائع السنباطي بباقة من النجوم تضم شيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد، وصابر الرباعي، ومي فاروق، وريهام عبد الحكيم، وإيمان عبد الغني، وفؤاد زبادي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة هاني فرحات.

حفل روائع السنباطي بوليفارد رياض سيتى إيمان عبد الغني النجم احمد سعد الفرقة الموسيقية روائع السنباطي

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