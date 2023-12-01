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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز.. 7 فوائد لتناول الحلبة خاصة في الشتاء

الحلبة
الحلبة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

بدون علاقة جنسية.. طرق مخيفة عن انتقال مرض الإيدز

يجمع اليوم العالمي للإيدز في الأول من ديسمبر الناس من جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.

بدون مواد كيماوية.. اصنعي صابون الأطباق السائل من قشور الليمون

اذا كنتي تحاولين الحفاظ على جلدك من غسل المواعين نقدم لكي طريقة عمل صابون الأطباق السائل من قشور الليمون

جمال شعبان : الحلبة بها 7 فوائد وخاصة تناولها في الشتاء

تعد الحلبة من المشروبات الشتوية التي يتجاهل الكثير تناولها ولكن أكدت الكثير من للدراسات فوائدها العظيمة التي تجعلك تهتم بتناولها .

علامة بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.. تعرف عليها

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن علامات بالكبدة تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي .


طبيب يكشف حقيقة جودة البيض من خلال لون الصفار فيه

نشر، الدكتور أمير زخاري على صفحته الشخصية بالفيس بوك منشورا عن جودة البيض.

 

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