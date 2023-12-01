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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|واتساب يطلق ميزة الرمز السري للمحادثات.. آبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

واتساب يطلق ميزة الرمز السري للمحادثات.. إليك الطريقة

 

أطلق تطبيق المراسلة الفورية الأشهر واتساب WhatsApp، ميزة الرمز السري Secret Code الجديدة للمحادثات، والتي تعد من التحديثات الرئيسية من حيث الخصوصية.

 

Redmi K70 Pro بتصميم لامبورغني.. شاومي تطلق موبايل خارق برامات 24 جيجا

 

عقدت العلامة التجارية ريدمي Redmi، التابعة لشركة شاومي، حدثا في الصين للإعلان عن هواتفها الجديدة Redmi K70e وK70 وK70 Pro، إلى جانب الساعة الذكية Redmi Watch 4 و2024 Redmi Books وRedmi Buds 5 Pro.

آبل تعلن عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023

 

كعادتها السنوية، أعلنت شركة آبل Apple الأمريكية، عن أفضل التطبيقات والألعاب لعام 2023 في متجر App Store.

 

بكاميرا 50 ميجابكسل.. Vivo تعلن عن أحدث هاتف 5G بسعر منافس

كشفت شركة فيفو Vivo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Vivo Y، والذي يعمل مع شبكات 5G، وزودته بمواصفات وكاميرات ممتازة وسعر منافس.

 

تشتري أوبو ولا فيفو.. مقارنة بين Find X6 Pro و Vivo X100 Pro

في عالم الهواتف الذكية، حيث يلتقي الابتكار والتكنولوجيا، يبرز هاتف فيفو الأحدث Vivo X100 Pro وأوبو Find X6 Pro، كأمثلة رائعة لما يمكن أن تحققه تكنولوجيا الهاتف المحمول الحديثة، وخلال هذه المقارنة سنتعمق في الاختلافات الدقيقة والميزات الفريدة لهذين الجهازين الرائدين، من خلال تقديم منظور تفصيلي حول تصميمهما وشاشتهما وأدائهما وقدرات الكاميرا وعمر البطارية والقيمة الإجمالية.

 

وحش الكاميرا.. تسريبات تكشف أسرار هاتف شاومي Xiaomi 14 Ultra

أطلقت شركة شاومي Xiaomi، مؤخرا أحدث هواتفها الذكية الرائدة، تحت اسم Xiaomi 14 و14 Pro في الصين، وفقا لتقرير جديد، تستعد عملاقة التقنية الصينية لإطلاق إصدار ثالث ضمن تشكيلة الفلاجشيب المميزة ستطلق عليه اسم Xiaomi 14 Ultra، وهو هاتف ذكي أكثر قوة مزود بنظام كاميرا رباعية وفتحة متغيرة أسرع.

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