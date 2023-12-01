جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

أثناء بحثه وسط الركام، عثر جد الطفلة الشهيدة ريم (روح الروح) خالد نبهان على ألعابها المفضلة وهي عروسة من القماش وسكوتر وبعض الألعاب الأخرى.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع تيك توك ردة فعل جد الشهيدة روح الروح عندما عثر على ألعابها والتي تمثلت في تقبيله لألعابها وجمعه لها ثم بكائه.

ميدالية فضية وحلق

كما أوضح فيديو آخر تم تداوله على نفس الموقع جد الشهيدة روح الروح وهو يبتسم ويتحدث عن أحفاده الذين تم استشهادهم وهم (طارق) وشقيقته (ريم) حيث أظهر أنه يرتدي ميدالية فضية تابعة لحفيده حيث أنه كانت يلعب كرة القدم ويشجع برشلونة. وأيضًا حلق حفيدته الذي علقه على عباءته قائلًا أنه هو الباقي له عندما استشهدت ريم.

وأوضح أنه كان يقول لحفيدته "أعطيني الحلق ياريم" وكانت تعطيني كل شيء وأنا كنت أعطيها كل شيء، كما أنها كانت تقول لي "أبوي" وهي تنافس "أمها" لكن قدر الله أنها وأخيها يذهبا شهداء إلى الله.