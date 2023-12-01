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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

جد الطفلة الشهيدة
جد الطفلة الشهيدة (روح الروح) يعثر على ألعابها وسط الركام

أثناء بحثه وسط الركام، عثر جد الطفلة الشهيدة ريم (روح الروح) خالد نبهان على ألعابها المفضلة وهي عروسة من القماش وسكوتر وبعض الألعاب الأخرى.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع تيك توك ردة فعل جد الشهيدة روح الروح عندما عثر على ألعابها والتي تمثلت في تقبيله لألعابها وجمعه لها ثم بكائه.

@mad_fitness7 ريم روح الروح #fypシ #روح_الروح #المغرب🇲🇦تونس🇹🇳الجزائر🇩🇿 #fypシ゚viral🖤tiktok #israel🇮🇱 ♬ original sound - MADA7_7

ميدالية فضية وحلق

كما أوضح فيديو آخر تم تداوله على نفس الموقع جد الشهيدة روح الروح وهو يبتسم ويتحدث عن أحفاده الذين تم استشهادهم وهم (طارق) وشقيقته (ريم) حيث أظهر أنه يرتدي ميدالية فضية تابعة لحفيده حيث أنه كانت يلعب كرة القدم ويشجع برشلونة. وأيضًا حلق حفيدته الذي علقه على عباءته قائلًا أنه هو الباقي له عندما استشهدت ريم.

وأوضح أنه كان يقول لحفيدته "أعطيني الحلق ياريم" وكانت تعطيني كل شيء وأنا كنت أعطيها كل شيء، كما أنها كانت تقول لي "أبوي" وهي تنافس "أمها" لكن قدر الله أنها وأخيها يذهبا شهداء إلى الله.

@_pales_tine_

♬ original sound - فُلسًطٌيّنٌ
روح الروح الطفلة الشهيدة ريم خالد نبهان جد الشهيدة روح الروح جد روح الروح

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