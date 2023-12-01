3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

تعد مادة الكوليسترول، وهي مادة شمعية يحتاج الجسم لها لبناء الخلايا الصحية، ولكن يتسبَّب ارتفاع الكوليسترول الشديد في زيادة خطر الإصابة بالنوبة القلبية.

مضاعفات تحدث للجسم نتيجة إرتفاع الكوليسترول

وينتج عن إرتفاع الكوليستيرول ترسُّبات دُهنية في الأوعية الدموية، مما يتسبب بصعوبة في تدفق الكمية الكافية من الدم عبر الشرايين، والتي تسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

ويُمكِن أن يُسبِّب ارتفاع الكوليستيرول في الدم تراكُمًا خطيرًا للكوليستيرول، والرواسب الأخرى على جدران الشرايين (تصلُّب الشرايين)، وهذه الرواسب (لويحات) يُمكِن أن تُقلِّل من تدفُّق الدم عبر الشرايين؛ مما قد يُسبِّب مضاعفات، مثل :

_ آلام الصدر :

إذا تأثَّرت الشرايين التي تُغذِّي قلبكَ بالدم (الشرايين التاجية)، فقد يكون لديكَ ألم في الصدر (الذبحة الصدرية)، وأعراض أخرى لمرض الشريان التاجي.

مضاعفات تحدث للجسم نتيجة إرتفاع الكوليسترول

_ النوبة القلبية :

إذا تمزَّقت أو تقطَّعت اللويحات، يُمكِن أن تتشكَّل جلطة دموية في موقع تمزُّق اللويحات، وتمنع تدفُّق الدم وتسدُّ الشريان في اتجاه مجرى الدم، إذا توقَّف تدفُّق الدم إلى جزء من قلبكَ، فستُصاب بنوبة قلبية.

_ السكتة الدماغية :

على غرار النوبة القلبية، تَحدُث السكتة الدماغية عندما تَمنَع الجلطة الدموية تدفُّق الدم إلى جزء من الدماغ.