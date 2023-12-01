علي جمعة بمؤتمر الأشراف لدعم السيسي: «يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح»

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بطل هُمام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة، ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.

وأشار، خلال مؤتمر الأشراف لدعم السيسي، إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها، يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعادة الشعب المصري، مرددا هتافات: "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبد الفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، ومن خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف: “جئنا لتأييد الجهد الهُمام الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي”، مضيفا: “نحن هنا لإعلان الاصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية”.