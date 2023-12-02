بالأبيض المحتشم.. أمينة خليل تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

نشرت الفنانة امينة خليل، صورا جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خلال حضورها ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة ملفتة، مرتدية فستانا باللون الأبيض المحتشم، كشف عن قوامها الممشوق المتناسق، ونسقت معه بعض الإكسسوارات باللون النحاسي.

واختارت ترك بشرتها على طبيعتها، حث اكتفت بوضع بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة، كما تركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز أمينة خليل بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد امينة خليل ، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.