تحذير عاجل من الأرصاد.. حالة عدم الاستقرار تبدأ في هذه المحافظات

طقس اليوم السبت

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليلا على كافة الأنحاء، حيث تسجل أقل من 10 درجات مئوية على عدة محافظات ومناطق مثل سانت كاترين التي تسجل 3 درجات مئوية.

وتسجل درجات الحرارة على مدينة نخل شمال سيناء 4 درجات مئوية، فيما تسجل سيوة 7 درجات مئوية، وتصل إلى 8 درجات فى محافظة أسيوط، و9 درجات مئوية على محافظة المنيا.

فرص سقوط أمطار

ورغم انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إلا أن خرائط الطقس توضح انخفاض فرص سقوط الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة .

الأرصاد تحذر المواطنين

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة خاصة خلال الساعات المتأخرة والصباح الباكر، وإحكام غلق النوافذ جيدا أثناء النوم.

شبورة مائية

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة القيادة بهدوء والالتزام بقواعد المرور، وترك مسافات آمنة بين السيارات واستخدام كلاكس السيارات على فترات لتنبيه قائدى السيارات.

حالة الطقس

توقعات درجات الحرارة اليوم

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

6 أكتوبر 23 14

بنهــــا 24 15

دمنهور 23 14

وادى النطرون 24 14

كفر الشيخ 23 14

المنصورة 24 15

الزقازيق 24 15

شبين الكوم 23 14

طنطا 23 14

دمياط 23 17

بورسعيد 23 18

الإسماعيلية 25 13

السويس 25 14

العريش 23 14

رفح 23 13

رأس سدر 26 11

نخل 22 04

كاترين 22 03

الطور 25 14

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 19

الاسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 24 13

مطروح 23 12

السلوم 23 13

سيوة 22 07

رأس غارب 28 16

الغردقة 27 17

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 18

شلاتين 28 21

حلايب 27 20

أبورماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 10

بني سويف 25 10

المنيا 25 09

أسيوط 26 08

سوهاج 27 10

قنا 28 11

الأقصر 29 12

أسوان 30 15

الوادى الجديد 28 10

أبوسمبل 29 15