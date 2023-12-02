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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مطار العريش.. مساعدات طارئة من اليابان إلى غزة

مساعدات يابانية إلي
مساعدات يابانية إلي غزة

زار كل من كاتسونوبو تاكادا، الوزير المفوض بسفارة اليابان في مصر، وهيديكي ماتسوناجا، مدير قسم الشرق الأوسط وأوروبا بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وكين كاتو، مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، مطار العريش العسكري ومعبر رفح، من أجل تسليم المساعدات الإنسانية اليابانية الطارئة (إمدادات طبية، الدفعة الثانية)، ضمن جهود الوكالة اليابانية من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، إلى جمعية الهلال الأحمر المصري (ERC).

وبين البيان الصادر عن سفارة اليابان في القاهرة أن هذه هي الدفعة الثانية من الإمدادات الإنسانية، بعد الدفعة الأولى من الإمدادات الإنسانية الطارئة التي تم تقديمها من خلال الوكالة اليابانية، والتي وصلت إلى مطار العريش العسكري في 8 نوفمبر. 

وقد تم نقل إمدادات طبية استهلاكية (نحو 20 طناً)، مثل الشاش الطبي والقفازات الطبية، إلى مطار العريش العسكري، كما سيتم إيصالها إلى قطاع غزة عن طريق جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأعربت حكومة اليابان عن احترامها لدور حكومة جمهورية مصر العربية في تحقيق الهدنات الإنسانية، وعن امتنانها لجمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمات الأمم المتحدة، وعلى رأسها الأونروا (UNRWA)، التي تعمل جاهدةً كل يوم لجلب الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أجل تحسين الأوضاع الإنسانية فيه.

وأتمت السفارة بيانها متعهدة بمواصلة حكومة اليابان العمل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية من أجل تهدئة الوضع بأسرع وقتٍ ممكن، وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
 

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