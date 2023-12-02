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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميتا تقضي على شبكة ضخمة تضم آلاف الحسابات المزيفة.. أوبو تخفض سعر هاتفها الأسطورى Reno 10 Pro 5G

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

كاميرا 108 ميجابكسل.. هونر تغزو الأسواق بموبايل بمواصفات هائلة وسعر رخيص

أعلنت شركة هونر Honor الصينية، عن هاتفها الجديد Honor X7b، وهو أرخص هواتف العلامة التجارية في السوق الدولية، يتميز ببطارية كبيرة ومعالج Snapdragon وكاميرات خلفية ثلاثية والمزيد.

 

بطارية تدوم لـ20 يوما.. شاومي تطلق سمارت ووتش بـ3000 جنيه

أعلنت شركة شاومي عن ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 4، وهي تأتي مليئة بالميزات التي تجمع بسلاسة بين الأسلوب والوظيفة لتعزيز حياتك اليومية، ومع التركيز على الصحة واللياقة البدنية، فهي ساعة ذكية متطورة وعملية تدمج بسلاسة إمكانات التتبع الصحي المتقدمة مع ميزات يومية مريحة، وتلبي مجموعة متنوعة من أنماط الحياة.

 

أوبو تخفض سعر هاتفها الأسطورى Reno 10 Pro 5G

أطلقت شركة أوبو Oppo، سلسلة هواتف Reno 10 الذكية في الهند في شهر يوليو الماضي، تتكون المجموعة من Reno 10 وReno 10 Pro وReno 10 Pro+ 5G.

 

على فيسبوك وإنستجرام.. ميتا تقضي على شبكة ضخمة تضم آلاف الحسابات المزيفة

كشفت شركة ميتا Meta، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وواتساب، عن إزالتها لشبكة واسعة تضم أكثر من 4700 حساب مزيف مقرها في الصين.

 

آيفون الغلابة.. موبايل جديد من تكنو بتصميم iPhone 15

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة يطلق عليه اسم Tecno Spark 20، والذي يتميز بتصميم مشابه لهواتف آيفون 15.

 

موبايل ريلمي Realme 11 Pro 5G يحصل على أندرويد 14

طرحت شركة ريلمي الصينية، واجهة المستخدم الجديدة Realme UI 5.0 المستندة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 14، لهاتف Realme GT 2 Pro وفقا لجدولها الزمني كما وعدت الشركة سابقا، وفي وقت لاحق، سيتم طرح التحديث لهاتفي Realme GT Neo 3 وGT Neo 3 150W.

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