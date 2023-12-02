أحلام تتعرض لموقف مؤثر بسبب فتاة من ذوى الهمم.. تفاصيل

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى إكس X مقطع فيديو مؤثر للفنانة أحلام فى إحدى حفلاتها وهى تستقبل فتاة من ذوى الهمم على المسرح.

الملكة أحلام تُلبي رغبة طفلة من ذوي الهمم ❤️ pic.twitter.com/HT0ZtZXoKN — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 2, 2023

وظهرت أحلام خلال الفيديو وهى تحضن فتاة من ذوى الهمم أرادت أن تحييها خلال حفلها وهو الأمر الذى اثار إعجاب عديد من عشاق صوت المطربة أحلام.

أحلام

تعرضت الفنانة أحلام إلى موقف غريب أثناء إحياء حفلها الغنائى الأخيرة فى السعودية بموسم جدة، والذى شهد حضورا جماهيريا كبيرا.

وقرر أحد معجبى الفنانة أحلام أن يمنحها هدية أثناء غنائها، وهى عبارة عن مروحة يد مزينة بالفرو الأسود.

وشاركت النجمة الإماراتية أحلام عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” صورا لها خلال إحيائها حفلها في مدينة القصيم بالمملكة العربية السعودية، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

كما أحيت المطربة أحلام، حفلا غنائيا ضخما على مسرح أبو بكر سالم بالرياض، بصحبة فرقتها الموسيقية بقيادة الموسيقار وليد الفايد.

وظهرت أحلام خلال الحفل بإطلالة مختلفة وغريبة، وتحديدا فى الإكسسوارات التى ظهرت بها على المسرح، ومن أهمها الحلق الذي كان يبدو غريبًا بعض الشىء.

وبعد تداول صور أحلام على صفحات السوشيال ميديا وتحديدا “فيس بوك”، انهالت عليها كثير من التعليقات الساخرة بسبب حجم الحلق والذى لا يتناسب مع إطلالتها، ما جعل البعض يسخر منها بتعليقات سلبية، كان أهمها أنه فى حجم النجف وليس حلقا.