رئيس الوزراء: نفذنا مليون وحدة سكنية منذ 2014

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه تفقد مشروع المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” لافتا إلى أن المشروع بدأ منذ ٢٠١٤ لتنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مليون وحدة سكنية حتي الآن من مساحات تبدأ من ٩٠ مترا لمحدودي الدخل.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي أن المدن بها جميع الخدمات من مدارس وملاعب ومستشفيات، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ تكليفات الرئيس بأن من يتقدم للحصول على شقة يتسلمها فورًا.

٣٠٠ ألف وحدة سكنية

وأشار مدبولي إلى أن الدولة أنشأت أيضا ٣٠٠ ألف وحدة سكنية بديل المناطق العشوائية مؤكدا الدولة عملت علي مدار9 سنوات لتنفيذ المشاريع السكنية مؤكدا أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشاريع الإسكان.