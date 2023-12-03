الكشف الطبي على 1734 مواطنا بالمجان في دمياط

استكملت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية و الطبية للمواطنين بكافة المناطق..

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه ومع بداية شهر ديسمبر انعقدت قافلة طبية بقرية تفتيش السرو بمركز فارسكور، تضمنت ١٢ عيادة متنقلة في 10 تخصصات طبية مختلفة تردد عليها 1734 مواطن تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان.

تم تحويل 37 حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 16حالة، بالإضافة إلى إجراء 358 تحليل بمعمل الدم و47 تحليل بمعمل الطفيليات و فحص 58 حالة بالأشعة و45 حالة أخرى بالسونار، وفحص 185 حالة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر علاوة على عقد 10 ندوات توعوية حضرها 150 مواطن.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية “ حياة كريمة” .