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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تحصد 16 ميدالية فى البطولة البارالمبية للجامعات المصرية

طالبات جامعة بنها
طالبات جامعة بنها

حققت جامعة بنها إنجازاً رياضياً وحصدت 16 ميدالية متنوعة شملت 5 ذهبية، و5 فضية، و6 برونزية فى للبطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة، والمقامة بمدينة الإسكندرية فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر  الجارى، كما حصدت الجامعة المركز الثالث فى تنس الطاولة على مستوى الجامعات.

وقدم الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين فى فعاليات بطولة البارالمبية للجامعات المصرية لمتحدي الإعاقة.

وأكد أن جامعة بنها حريصة على تقديم الدعم والرعاية لأبنائها من الطلاب، خاصة من متحدى الإعاقة لما يمثلونه من قدوة لزملائهم من طلاب الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن إدارة الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشاركة في مثل تلك الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة، من أجل العمل على دعم وتشجيع الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع.

جامعة بنها بطولة البارالمبية متحدي الإعاقة تنس الطاولة رئيس جامعة بنها

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