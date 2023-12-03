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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ هانيا الحمامي بحصد لقب هونج كونج للاسكواش للمرة الثانية

صدى البلد

تقدم وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي لاعبة منتخب مصر للإسكواش هانيا الحمامي، وذلك بعد حصدها لقب بطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش للمرة الثانية علي التوالي.

وحققت البطلة هانيا الحمامى المصنفة الثالثة عالميًا لقب البطولة بعد انسحاب منافستها الأمريكية أماندا صبحى في الشوط الأول من المباراة النهائية نتيجة الإصابة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الاسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لجميع أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.

أبطال مصر في الإسكواش أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بطولة هونج كونج المفتوحة للإسكواش

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