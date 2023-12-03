أخبار الفن| إليسا ترقص مع يسرا.. غادة عبدالرازق تكشف حقيقة البوتكس والفيلر

إليسا ترقص مع يسرا.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: غادة عبد الرازق تكشف حقيقة البوتكس والفيلر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيا الفنان نبيل شعيل حفلا غنائيا ساهرا له مع الفنانين خالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، ليلة أمس السبت 2 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام-عدة مقاطع فيديو من حفل نبيل شعيل أمس.

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق “إنستجرام”، وهي ترقص مع الفنانة يسرا، في الحفل الذي أحيته الأولى أمس، السبت، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

تلتقي الفنانة إليسا مع الفنانة هيفاء وهبي والفنان سيف نبيل، في حفل غنائي كبير مشترك، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 ديسمبر الجاري.

نشر الفنان نادر الأتات، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، يكشف فيه تفاصيل نشوب حريق بسيارته أمام أحد الكازينوهات فى لبنان.

وعلق نادر الأتات: “قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات أمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن رأيها في عمليات التجميل وحقن البوتكس والفيلر، في الوجه، وسر نحافتها مؤخرا.

وقالت غادة عبد الرازق، في تصريحات تلفزيونية لبنانية لم تقم بحقن وجهها بالفيلر أو البوتكس في وجهها لأنها ممثلة وتحتاج تعبيرات الوجه كاملة.

حرصت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان وعدد من الفنانين المتواجدين بمهرجان أيام قرطاج المسرحية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في تونس.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

أعلنت المطربة علياء صبحي، عن موعد عزاء والدتها، وهو يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما وافتها المنية أمس، السبت 2 ديسمبر.