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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| إليسا ترقص مع يسرا.. غادة عبدالرازق تكشف حقيقة البوتكس والفيلر

أخبار الفن
أخبار الفن

إليسا ترقص مع يسرا.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: غادة عبد الرازق تكشف حقيقة البوتكس والفيلر، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

الرايق.. نبيل شعيل يشعل حماس جمهوره السعودي في موسم الرياض |شاهد

أحيا الفنان نبيل شعيل حفلا غنائيا ساهرا له مع الفنانين خالد عبد الرحمن ودحوم الطلاسي، ليلة أمس السبت 2 ديسمبر، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام-عدة مقاطع فيديو من حفل نبيل شعيل أمس.

 

هنغني كمان وكمان.. إليسا ترقص مع يسرا بمهرجان البحر الأحمر

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق “إنستجرام”، وهي ترقص مع الفنانة يسرا، في الحفل الذي أحيته الأولى أمس، السبت، بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

 

أسعار تذاكر حفل إليسا وهيفاء وهبي وسيف نبيل في رأس السنة بدبي

تلتقي الفنانة إليسا مع الفنانة هيفاء وهبي والفنان سيف نبيل، في حفل غنائي كبير مشترك، في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم 28 ديسمبر الجاري.

 

فنان شهير يكشف تفاصيل نشوب حريق هائل فى سيارته

نشر الفنان نادر الأتات، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”، يكشف فيه تفاصيل نشوب حريق بسيارته أمام أحد الكازينوهات فى لبنان.

وعلق نادر الأتات: “قدر الله وما شاء فعل.. أنا بخير بفضل الله ورضا أهلي ودعوات أمي وبيّي.. بشكر كل حدا سأل واطمن.. الله يسلم الجميع وما تشوفوا شر يا رب”.

 

بوتكس وفيلر.. غادة عبد الرازق تكشف حقيقة خضوعها لعمليات التجميل

كشفت الفنانة غادة عبد الرازق، عن رأيها في عمليات التجميل وحقن البوتكس والفيلر، في الوجه، وسر نحافتها مؤخرا.

وقالت غادة عبد الرازق، في تصريحات تلفزيونية لبنانية لم تقم بحقن وجهها بالفيلر أو البوتكس في وجهها لأنها ممثلة وتحتاج تعبيرات الوجه كاملة.

 

إلهام شاهين وهالة سرحان تدليان بصوتيهما في الانتخابات المصرية بتونس

حرصت الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان وعدد من الفنانين المتواجدين بمهرجان أيام قرطاج المسرحية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية في تونس.

وحرصت الفنانة إلهام شاهين على ارتداء الشال الفلسطيني في حفل افتتاح أيام قرطاج المسرحية، لتعلن عن تضامنها الكبير مع الأشقاء في غزة.

 

علياء صبحي تتلقى العزاء في والدتها الثلاثاء

أعلنت المطربة علياء صبحي، عن موعد عزاء والدتها، وهو يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما وافتها المنية أمس، السبت 2 ديسمبر.

إليسا يسرا غادة عبد الرازق نبيل شعيل هيفاء وهبي إلهام شاهين علياء صبحي

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