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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح يصنع وليفربول يستعيد وصافة الدوري الإنجليزي برباعية في شباك فولهام

ليفربول
ليفربول

حقق فريق ليفربول، فوزًا مهمًا على فولهام بنتيجة 4-3 في إطار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ ليفربول المباراة بضغط هجومي على فريق فولهام محاولا إحراز هدف في الدقائق الاولى من عمر المباراة.

وكاد الريدز أن يتقدم في الدقيقة 8 من عمر المباراة بعد تسديدة من سوبوسلاي، وترتد الكرة من يد الحارس، ولكن تم إلغاء هدف لويس دياز بسبب التسلل.

وفي الدقيقة 21 , من عمر المباراة نجح ليفربول في التقدم عن طريق ألكسندر ارنولد من كرة حرة أسكنها الشباك ببراعة.

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وبعد ثلاث دقائق فقط جاء الرد سريعا من فولهام، حيث تمكن ويلسون من تعديل النتيجة بعد تلقيه عرضية أرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء قابلها ويلسون بتسديدة قوية مرت من بين أقدام الحارس كيليهر واستقرت داخل شباك ليفربول.

وفي الدقيقة 40 نجح ماك اليستر، في إعادة ليفربول للمقدمة بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وقبل لحظات من انتهاء الشوط الاول، نجح فولهام في تعديل النتيجة مرة اخرى عن طريق كيني تيتي برأسية متقنة سكنت شباك الريدز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأحرز بوبي ريد هدفًا لصالح فريق فولهام في الدقيقة 80 من الشوط الثاني أمام ليفربول. وفي الدقيقة 87، قدم محمد صلاح تمريرة رائعة لواتارا إيندوا الذي سجل هدف التعادل للريدز. في اللحظات الأخيرة من المباراة، أضاف ترينت أرنولد الهدف الرابع لصالح ليفربول في الدقيقة 88.

بفوزه بنتيجة 4-3، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة، محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما يظل فولهام في المركز الرابع عشر برصيد 15 نقطة.

وأعلن مدرب ليفربول الإنجليزي، تشكيلة فريقه لمواجهة فولهام ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وضمت التشكيلة الدولي المصري محمد صلاح، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر

الدفاع: أرنولد - ماتيب - فان دايك - تسيميكاس

الوسط: سوبوسلاي - ماك أليستر - جرافينبيرش

الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز

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