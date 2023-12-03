نجم ريال مدريد يرفض عرضا مغريا للانتقال إلى الدوري السعودي

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فيديريكو فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، رفض عرضًا مغريًا من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الصحيفة أشارت إلى أن الدوري السعودي قدم عرضًا كبيرًا للتعاقد مع فالفيردي، إلا أنه رفضه، وأبدى رغبته في البقاء مع ريال مدريد.

وأوضحت "ماركا"، أن العديد من الأندية الأوروبية كانت مهتمة بـ فالفيردي، بما في ذلك بايرن ميونيخ، ولكنه قرر البقاء في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن داخل النادي، يروج لـ فالفيردي كـ"قائد محتمل" للفريق في المستقبل، وأن عقده قد تم تجديده حتى عام 2029 في نوفمبر الماضي.