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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر خروج مسلسل دانييلا رحمة وقصي خولي من موسم رمضان 2024

قصي خولي ودانييلا
قصي خولي ودانييلا رحمة

خرج مسلسل دانييلا رحمة وقصي خولي من موسم رمضان ٢٠٢٤، بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار على طرحه وانتشار شائعات حولوجود خلافات بين بطليه.

وقالت دانييلا رحمة في لقاء لها على ريد كاربت مهرجان البحر الأحمر، إنه تقدر قصي خولي كثيرا، ولا يوجد مشكلات بينهما، مشيرة إلىأن العمل منذ البداية تحيطه أزمات كثيرة.
 

وأشارت دانييلا رحمة في تصريحاتها، إلى أن سيناريو العمل وقصته لم تتضحا قبل انطلاق التصوير والكثير من الأمور كانت غير مكتملةلذا فإنه اتلغى تماما.


 

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أعلن قصي خولي في سبتمبر الماضي خلال برنامج “عندي سؤال” عبر قناة “المشهد”، عن عمله المرتقب مع دانييلا رحمة.

وقال قصي خولي إنه  يعتبر دانييلا رحمة مجتهدة واستطاعت أن تصنع اسما، وهي تعمل على أدواتها بشكل ممتاز جداً، كما استطاعت أن تترك في السنوات الأخيرة انطباعاً جيداً عند الجمهور الذي أصبح يتابعها لانها فعلاً هي متجددة، وهذا يسعد أي ممثل للتعاون معها.

وعرضت منصة شاهدة الجزء الأول من "الوسم" من "أعمال شاهد الأصلية" وكذلك الجزء الثاني الذي انتهى مؤخرًا على منصة "شاهد VIP" وتحتاج المنصة إلى اشتراك لمتابعة الأعمال الفنية من خلالها.

ومسلسل الوسم الجزء الأول كان من فكرة وإشراف قصي خولي، كتابة وسيناريو وحوار بسيم الريس، معالجة درامية براءة زريق، منال غانم، سنان معوض وفادي رفاعي، إخراج سيف الدين السبيعي، إنتاج "شاهد VIP" وشركة إيبلا الدولية" الإنتاج.

وتحدث قصي خولي عن تجربته في الكتابة باعتباره صاحب فكرة "الوسم" وكاتب هيكل العمل، معتبرًا أن الجميع يملك أفكارًا، لكن الأصعب هو استثمار الفكرة وإنجاحها لتصبح ذات قيمة.

قصي خولي دانييلا رحمة رمضان ٢٠٢٤ مهرجان البحر الأحمر موسم رمضان

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