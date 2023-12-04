فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن التصريحات الإيجابية لمدير صندوق النقد الدولي الخاصة بدراسة زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات إلى 5 مليارات دولار، لا تتم إلا بالتوافق.

واسترسل: التصريحات تنم عن وعي بالظروف المحيطة الغير مسبوقة بالدولة المصرية، متابعا: مصر تستحق فهي تدير التداعيات بعقلانية شديدة.

واضاف أن مصر لها الحق أن تحصل على مزيد من التمويل من صندوق النقد، سواء بزيادة السقف الممنوح لمصر من 3 مليارات أو من خلال تمويل استثنائي.

ولفت إلى أن مصر مؤهلة للحصول علي التمويل الاستثنائي الإضافي من صندوق النقد الدولي والذي يعد ميسرا للغاية ويسدد على 20 عاما وفترة سماح 10 سنوات ونصف وسعر فائدة 2.5%.

وأكمل: تلك الأمور تحدث بشرط أن تكون الدولة مؤهلة أن يكون لديها برنامج مع الصندوق ومصر يتوفر فيها هذا الشرط.