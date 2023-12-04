عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فخري الفقي: مصر مؤهلة للحصول على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي

فخري الفقي
فخري الفقي

قال فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: إن التصريحات الإيجابية لمدير صندوق النقد الدولي الخاصة بدراسة زيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات إلى  5 مليارات دولار، لا تتم إلا بالتوافق.

واسترسل: التصريحات تنم عن وعي بالظروف المحيطة الغير مسبوقة بالدولة المصرية، متابعا: مصر تستحق فهي تدير التداعيات بعقلانية شديدة.

واضاف أن مصر لها الحق أن تحصل على مزيد من التمويل من صندوق النقد، سواء بزيادة السقف الممنوح لمصر من 3 مليارات أو من خلال تمويل استثنائي.

ولفت إلى أن مصر مؤهلة للحصول علي التمويل الاستثنائي الإضافي من صندوق النقد الدولي والذي يعد ميسرا للغاية ويسدد على 20 عاما وفترة سماح 10 سنوات ونصف وسعر فائدة 2.5%.

وأكمل: تلك الأمور تحدث بشرط أن تكون الدولة مؤهلة أن يكون لديها برنامج مع الصندوق ومصر يتوفر فيها هذا الشرط.

صندوق النقد الدولى فخرى الفقى مجلس النواب صندوق النقد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

القبض على قائد السيارة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

ترشيحاتنا

بيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر

بعد استهداف القواعد الأمريكية.. الولايات المتحدة تشن ضربات انتقامية في العراق

أخبار الفن| وفاة أشرف عبد الغفور.. وصور سيارته المهشمة في الحادث

بلاش حركات أوفر.. عمرو أديب يوجه رسالة لـ المصريين بشأن الانتخابات الرئاسية

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

لميس الحديدي تحذر: ارتفاع أسعار الأرز وأزمة محتملة على غرار السكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل حمص الشام زي المحلات

في اليوم العالمي لذوي الهمم.. صورة تدمي القلب من قطاع غزة |شاهد

اللحم أبرزها.. أكلات ترفع نسبة الحديد في الجسم

هذا حلم ولا حقيقة!. فيديو يدمي القلوب لطفلة من قطاع غزة

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ